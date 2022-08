Ecclestone in tribunale a 91 anni: accusato di evasione da 471 milioni

Bernie Ecclestone , 91 anni, si è presentato nella mattinata del 22 agosto presso la Westminster Magistrates' Court per affrontare l'accusa di frode per falsa dichiarazione tra il 13 luglio 2013 e il 5 ottobre 2016. Secondo l'elenco del tribunale, il magnate degli affari avrebbe affermato di aver " costituito un unico trust, quello a favore delle tue figlie ". Il veterano della F1 ha tre figlie: Deborah, 67 anni, Tamara, 38, e Petra, 33.

L'accusa contro Bernie Eccleston

L'accusa contro il miliardario, è stata autorizzata dal Crown Prosecution Service (CPS) il mese scorso a seguito di un'indagine dell'HM Revenue and Customs (HMRC), che pare sia stata "complessa e mondiale". Il procuratore capo della Corona Andrew Penhale ha dichiarato in precedenza: "Il CPS ha esaminato un fascicolo di prove dell'HMRC e ha autorizzato un'accusa contro Bernard Ecclestone di frode per falsa dichiarazione in relazione alla sua mancata dichiarazione all'HMRC dell'esistenza di beni detenuti all'estero ritenuti un valore superiore a 400 milioni di sterline”.

Ecclestone respinge le accuse

L'ex boss della Formula 1 ha respinto le accuse di frode, dichiarandosi non colpevole davanti ai magistrati di Londra. Le accuse riguardano il periodo di tempo che va tra luglio 2013 e ottobre 2016 dopo che i funzionari delle tasse britanniche hanno condotto un'indagine mondiale sulle finanze di Ecclestone. Al magnate degli affari è stata concessa la cauzione incondizionata prima della sua prossima apparizione al Southwark Crown Court il 19 settembre prossimo.