F1: Bernie Ecclestone andrà a processo per frode fiscale

ROMA - Bernie Ecclestone andrà a processo nel Regno Unito per la mancata dichiarazione di beni detenuti all'estero, per un totale di 400 milioni di sterline, che ammontano a circa 473 milioni di euro. La notizia è stata lanciata dai media britannici, i quali affermano l'avvio del procedimento contro il 91enne ex proprietario della Formula 1. La prima udienza è in programma il prossimo 22 agosto al Westminster Magistrates Court di Londra.