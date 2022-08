Fedez, gli allenamenti di boxe proseguono anche in vacanza

Fedez ha condiviso nelle ultime ore alcune Instagram stories che lo ritraggono intento a fare il suo allenamento settimanale di boxe. In vacanza ormai da qualche settimana ad Ibiza insieme a Chiara Ferragni e ai figli Leone e Vittoria, il rapper non perde occasione per portare avanti il suo programma di training. Nei mesi scorsi lo si è visto salire sul ring con il suo famoso allenatore, il campione Giacobbe Fragomeni, che lo ha accolto in palestra impartendogli delle lezioni che sembrano aver dato i loro frutti.