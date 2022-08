Kobe Bryant: maxi risarcimento alla moglie per le foto dell'incidente

La contea di Los Angeles dovrà pagare alla moglie di Kobe Bryant, Vanessa, 16 milioni di dollari per le foto del corpo senza vita della star NBA sul luogo dell'incidente in elicottero del 2020. I nove giurati che hanno emesso il verdetto unanime hanno concordato con Vanessa e i suoi avvocati sul fatto che è stata violata la privacy della famiglia e aumentata l'angoscia emotiva. La vedova Bryant ha testimoniato in lacrime durante il processo che la notizia dell'esistenza di tali immagini ha aggravato il suo dolore per la perdita di Kobe e la piccola Gianna, e che ancora oggi soffre di attacchi di panico: "Vivo ogni giorno nella paura che spuntino fuori sui social media".