Russia, Putin aumenta i militari: firmato il decreto per 137mila unità

L'agenzia Interfax ha riferito che il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto per aumentare gli effettivi delle forze armate russe di 137.000 unità per arrivare a 1.150.628, registrando quindi una crescita del 10%. Al momento non si registrano variazioni riguardo al numero dei civili che lavorano per le forze armate, pari a 889.130. Il decreto entrerà in vigore dal primo gennaio 2023. Fino ad oggi il numero degli effettivi militari era di 1.013.628, stabilito con un decreto del novembre 2017.