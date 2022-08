LeBron James, l'ultima eccentricità: il tatuaggio sui denti

Mentre gli Usa ed il mondo intero si preparano ad accogliere una nuova stagione NBA, LeBron James , star dei Lakers , ha sorpreso nelle scorse ore i suoi fan, che sono stati particolarmente attirati dal suo aspetto. Il cestista ha infatti pubblicato su Instagram l'immagine dei suoi denti . Su uno in particolare è stato sovrapposto il simbolo della corona (poiché viene soprannominato 'The king') formata dalle sue iniziali: LJ .

Le parole di Draymond Green

Non è ancora dato sapere quanto ha pagato LeBron James per questa novità, Potrebbe comunque aver pagato una cifra ingente, considerato il fatto che possano essere state utilizzate delle pietre preziose e materiali costoi per la realizzazione. "Fai cose che nessun altro fa perché nessuno è come lui", ha commentato Draymond Green, giocatore dei NBA.