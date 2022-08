Guendalina Tavassi mamma orgogliosa: la figlia Gaia è Miss Cinema Roma 2022

La figlia di Guendalina Tavassi , Gaia Nicolini , è stata eletta Miss Cinema Roma 2022 . Nella serata di domenica 28 agosto a Borgo Ripa ha trionfato la 18enne romana di Collina Fleming che accederà quindi alle prefinali nazionali del celebre concorso di bellezza Miss Italia. Per partecipare la lieta notizia, l'ex gieffina ha condiviso numerose immagini e video sui suoi account social.

Guendalina e la figlia Gaia

L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi ha un rapporto particolarmente stretto con Gaia, che ha avuto giovanissima. Proprio per non mancare ai suoi 18 anni, l'influencer decise di lasciare l'Honduras e non proseguire la sua partecipazione al reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. La primogenita di Guendalina frequenta il liceo linguistico, ama la musica, la lettura e il cinema. Amante del fitness, è fidanzata con William e sogna di diventare attrice.