I funerali della regina Elisabetta II: quando avverranno e dove sarà sepolta

L'operazione Unicorn

In aggiunta al protocollo London Bridge, si seguirà anche quello chiamato 'Unicorno', poiché Sua Maestà è deceduta a Balrmoral, in terra scozzese. Stando quindi alla procedura indicata, la salma della sovrana lascerà il castello e portata nel palazzo di Hollywoodhouse, residenza ufficiale della sovrana in Scozia. Il terzo giorno dalla morte è prevista una processione dal palazzo alla cattedrale dove si terrà una cerimonia religiosa, successivamente chi lo vorrà potrà rendere omaggio alla regina Elisabetta per le succesive 24 ore. La vera camera ardente sarà però allestita a Londra. La bara della sovrana viaggerà fino alla capitale inglese in treno, dove arriverà il giorno successivo.