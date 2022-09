Regina Elisabetta, conduttore tv festeggia: "La vecchia nazista è morta"

In Argentina qualcuno ha pensato bene di festeggiare per la morte della Regina Elisabetta. Il conduttore Santiago Cuneo si è presentato in studio con palloncini e festoni. Stappando una bottiglia di champagne, mentre i suoi collaboratori applaudivano, ha affermato: " È morta la figlia di p... È finita, una volta per tutte! Applausi, applausi a Satana che l'ha portata via! ". Poi ha aggiunto: " Non c'è più, la vecchia è morta! Avevo promesso che avremmo brindato. Questa feccia massonica è uscita dal pianeta Terra ed è una buona notizia per tutti ".