Chiara Nasti attacca Italo Treno: "Non dovevo pagare il biglietto"

Chiara Nasti su tutte le furie su Instagram. L'influencer e imprenditrice, futura moglie di Mattia Zaccagni, ha pubblicamente attaccato Italo Treno per alcuni disservizi legati al suo viaggio sulla tratta Napoli-Roma. “Ma che follia è Italo? Può fare qualsiasi ritardo, lasciare sporche le loro carrozze, e tanto altro…e poi mi fa pagare il biglietto per un cane di 1.5 kg (€90) quando al di sotto dei 5 kg c'è scritto ovunque che non va pagato!", ha scritto la Nasti tra le storie del suo account. "Se uso questo mezzo è perché sono in dolce attesa e la tratta Napoli-Roma con un autista mi fa venire la nausea e il mal di schiena, ma questi mezzi non sono da meno: possono anche fallire per quanto mi riguarda. Vergogna, trattate la gente peggio degli animali, fate a tutti i costi i furbi per speculare su qualsiasi cosa", ha aggiunto.