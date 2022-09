Carolina Marconi e i controlli dopo il cancro: "Grida di gioia"

"Fortunatamente è tutto ok... la Tac è perfetta, così come la mammografia e le analisi. Ho fatto un grido di gioia talmente forte che mi ha hanno sentito fino al nono piano", così su Instagram Carolina Marconi ha aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni di salute, rendendo noto sui social l'esito dei controlli per il tumore al seno. "Venerdì ho sentito l'oncologo e fortunatamente è tutto ok. Ora sono felice e voglio condividere questo mio momento, questa mia piccola grande felicità con tutti voi. Vi voglio bene", ha aggiunto la soubrette che, secondo i rumors, è tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip.