Cantante russa contro la guerra in Ucraina: "Dichiaratemi agente straniero"

Una delle più famose cantanti russe, Alla Pugacheva, ha pubblicato un post su Instagram in cui chiede al ministero della Giustizia di Mosca di elencarla come "agente straniero" dopo che suo marito, Maxim Galkin, comico che si è ripetutamente espresso contro la guerra in Ucraina, è stato designato "agente straniero" dalla Russia. Nel post ha Pugacheva ha espressamente chiesto la fine "della morte dei nostri ragazzi per scopi illusori che rendono il nostro Paese un paria e appesantiscono la vita dei suoi cittadini".