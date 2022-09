Fedez messo ko da Fragomeni: la reazione di Chiara Ferragni

Fedez continua i suoi allenamenti sul ring con Giacobbe Fragomeni, ex campione del mondo di pugilato. Il cantante è riuscito a ritagliarsi dalle registrazioni di X Factor e dal menage familiare, alcuni momenti per praticare la sua passione sportiva. Nelle scorse ore il rapper ha condiviso sui suoi social alcune stories dove lo si vede in combattimento contro il suo celebre trainer, che lo ha messo ko.