Incredibile a Firenze, scoperto in aeroporto con 260mila euro

I funzionari delle Dogane, in collaborazione con le Fiamme gialle, hanno scoperto all'aeroporto di Firenze un passeggero con più di 260mila euro. Il denaro è stato sequestrato a un cittadino olandese proveniente dai Paesi Bassi che lo trasportava nel suo bagaglio a mano, sia in contanti per alcune migliaia di euro sia in assegni in "forma libera" non emessi nell'Ue. La normativa valutaria prevede che gli assegni privi della clausola di non trasferibilità siano assimilati al contante, in quanto il loro utilizzo non ha alcuna possibilità di tracciamento. Pertanto è scattato l'immediato sequestro del 50% dell'eccedenza rispetto ai consentiti 10mila euro come diretta conseguenza della violazione della normativa valutaria vigente. In particolare, trattandosi anche di assegni e quindi di importi indivisibili, sono state sequestrate sia le banconote in euro sia due assegni, raggiungendo l'ammontare di quasi 150mila euro. Questo ritrovamento non è un caso isolato.