Moser in tv svela il motivo del divorzio dopo 40 anni. E su Ignazio e Cecilia...

Francesco Moser ha parlato per la prima volta in tv del divorzio dalla moglie Carla Merz , arrivato dopo quarant'anni insieme e tre figli. "È stata una cosa che abbiamo deciso insieme e basta, è finita - ha dichiarato a Storie italiane, su Rai Uno, l'ex ciclista con una punta di imbarazzo - È finita qui la nostra storia. Ci siamo lasciati senza problemi. Ci parliamo ancora". Incalzato dalla conduttrice Eleonora Daniele lo sportivo ha aggiunto: "Lei non sopportava il fatto che giro sempre, ma questo è il mio lavoro, quello di essere in giro, alle corse, alle manifestazioni. Anche se non faccio più le corse sto sempre in giro".

Matrimonio e figlio per Ignazio e Cecilia

Francesco Moser ha categoricamente smentito il gossip che voleva la nuora Cecilia Rodriguez uno dei tanti motivi della sua separazione. "Cecilia non c'entra nulla, lei e Ignazio vanno spesso a trovare la mia ex moglie anche se abitano a Milano". L'ospite in collegamento, il giornalista Riccardo Signoretti, ha dunque preso la palla al balzo per chiedere al campione novità circa il tanto chiacchierato matrimonio di Ignazio e la presunta gravidanza di Cecilia. "Sulle nozze dovete chiedere a loro, io non sono informato a riguardo anche se non so nulla quindi non credo abbiano già preso la decisione. Per il momento non c'è nessuna cicogna", ha spifferato il 71enne.