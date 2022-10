Mostra il sedere allo stadio: tifosa del Bari nei guai, ora rischia grosso!

Guai in arrivo per Coyote Cutee, la tifosa del Bari che si è presentata in perizoma allo stadio San Nicola. Gli scatti del suo lato B sono diventati virali sui social network ma sono finiti anche sul tavolo della Questura di Bari, che sta indagando sulla giovane che potrebbe essere denunciata per atti osceni in luogo pubblico e atti contrari alla pubblica decenza. In caso la sua infrazione venga accertata da un tribunale, rischia una sanzione amministrativa che potrebbe ammontare a diverse migliaia di euro.