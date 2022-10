Coyote Cute, la tifosa del Bari in perizoma: ecco chi è e quanti anni ha

Il Bari ha una tifosa speciale con un nome che più originale non potrebbe esserci: si chiama Coyote Cute e sui social non si parla che di lei. Ha 21 anni, un diploma scientifico al liceo Arcangelo Scacchi di Bari e attualmente studia Comunicazione digitale all’Università di Urbino. Ma soprattutto è la tifosa biancorossa più famosa di tutti da quando, allo stadio, è stata immortalata in intimo in Curva Nord con il sedere scoperto. “Da donna mi sento libera di mostrare il mio corpo come e quando voglio, è una mia scelta consapevole. Il mio corpo nudo deve essere uguale a quello di un uomo”, ha dichiarato al sito BariViva.