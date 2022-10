Wanda Nara e il nuovo flirt, arriva la clamorosa conferma: “Mi ha regalato…”

Dopo gossip, indiscrezioni e gesti equivoci L-Gante avrebbe confermato la sua relazione con Wanda Nara , fresca di separazione da Mauro Icardi. A dare la notizia il conduttore Pepe Ochoa: "Abbiamo finito di registrare con Juana Viale e Mirtha Legrand e vi consiglio di non perdere il programma domani sera perché L-Gante conferma la sua relazione con Wanda " . Allo stesso tempo è arrivata via Instagram una riposta da parte della Nara che non sembra lasciare più dubbi...

"Qual è il regalo più bello che ti hanno fatto di recente?", ha chiesto un follower su Instagram. "Una canzone, la più bella di tutte. Ma penso che non si deciderà mai a tirarla fuori", ha risposto Wanda Nara . Un chiaro riferimento a L-Gante che è appunto un musicista . Davanti ad un'altra domanda, però, l'ex moglie-agente di Mauro Icardi ha fatto un passo indietro. "Stai uscendo con qualcuno?", ha domandato un utente. "No", ha replicato seccamente l'argentina.

Chi è L-Gante

Vero nome Elian Angel Valenzuela, L-Gante è un rapper classe 2000. È nato e cresciuto in Argentina, nella provincia di Buenos Aires, e ha debuttato nel mondo della musica a soli 15 anni. Come cantante è conosciuto principalmente nel suo Paese per le sue canzoni con testi molto forti. Il ragazzo è noto pure per i suoi numerosi tatuaggi tra cui molti sul volto. Nonostante la giovane età ha già una figlia nata da una relazione ormai conclusa.