Marcell Jacobs, l'ex torna all'attacco: "Non ha invitato il figlio al matrimonio"

Non c'è pace tra Marcell Jacobs e l'ex fidanzata Renata Erika Szabo , dalla quale sette anni fa lo sportivo ha avuto il primogenito Jeremy . La ragazza ha fatto sapere su Instagram che il bambino non è stato invitato al matrimonio del padre: lo scorso 17 settembre il velocista è convolato a nozze con Nicole Daza, che gli ha dato altri due eredi.

La confessione dell'ex di Jacobs

"Come mai tuo figlio non era al matrimonio del papà?", ha chiesto un follower. "Motivo principale? Perché non è stato invitato", ha replicato Renata. Un altro utente ha invece domandato: "Pensi che Marcell si sia comportato male?". Diretta la risposta: "Che si sia comportato o che si sta comportando? Meglio non commentare".