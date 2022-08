Marcell Jacobs matrimonio: data, location, menu, invitati e luna di miele

Il prossimo 17 settembre Marcell Jacobs convolerà a nozze con Nicole Daza. La scelta della data non è casuale: quel giorno la modella compirà 29 anni. "Lui chiuderà la stagione sportiva a settembre e il matrimonio sarà un'occasione per festeggiare anche le sue vittorie con i nostri familiari, molti dei quali, tra l'altro vivono in Paesi lontani - ha dichiarato la futura signora Jacobs al settimanale Di Più - Arriveranno i miei parenti dall'America Latina e anche quelli di Marcell dagli Stati Uniti. Poi ci saranno i nostri parenti italiani e amici da ogni parte del mondo. Arriveranno tutti". In totale si prevedono 150 invitati ma il numero potrebbe aumentare nelle prossime ore.