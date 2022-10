Chiara Nasti fa discutere: "Ho fatto bene a non fare il vaccino"

Chiara Nasti di nuovo al centro della polemica. La futura moglie di Mattia Zaccagni sta facendo discutere per via di alcune dichiarazioni rilasciate su Instagram. "Perché hai deciso di non vaccinarti?", ha chiesto un follower. "Ma era proprio necessario? - ha risposto la 24enne napoletana - Alla fine ho fatto bene, non è cambiato nulla . Probabilmente con un vaccino avrei avuto anche dei problemi. Odio gli obblighi, faccio sempre l'opposto!".

I primi mesi di gravidanza di Chiara Nasti

Chiara Nasti, che partorirà a novembre il piccolo Thiago, ha inoltre fatto sapere che i primi mesi di gravidanza non sono stati facili: "Pieni d'ansia, considerando anche che hanno sp****nato la mia gravidanza che non ero neanche di un mese... e questo mi teneva ancora più nervosa! Non ho avuto molte nausee anzi, però ero molto stressata per varie cose quindi non benissimo...meglio gli ultimi mesi".