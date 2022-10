Victoria Beckham spiega perché ha cancellato il tatuaggio dedicato al marito

Durante un'intervista con Hoda Kotb su Today, Victoria Beckham ha spiegato il motivo per il quale di recente ha cancellato il tatuaggio dedicato al marito David. Da settimane non si fa che parlare di una crisi profonda tra i due coniugi, insieme da oltre venti anni. "Ho rimosso le iniziali D e B sul mio polso per via del colore: era diventato bluastro e non era più così bello. Questo è il motivo, non sto lasciando mio marito. Ero solo stufa di questo tatuaggio, niente di più", ha spiegato l'ex cantante della Spice Girls, oggi stilista e imprenditrice. Legati dal 1997, i Beckham sono convolati a nozze nel 1999. Hanno quattro figli: Brooklyn, 23, Romeo, 20, Cruz, 17, Harper, 11.