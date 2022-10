Brivido per Ilary Blasi: rischia di essere investita da una bicicletta. Ma c'è un motivo

Una serata di relax con un pizzico di adrenalina. E' quella che ha vissuto Ilary Blasi, la futura ex moglie di Francesco Totti, che ha voluto godersi qualche ora di svago in un circo di Latina. Mentre l'ex marito veniva fotografato a Montecarlo insieme alla nuova fiamma Noemi Bocchi, la showgirl ha accompagnato la piccola Isabel ad assistere allo spettacolo circense. Accanto a lei c'era anche la sorella maggiore Silvia e un'amica.

Ilary Blasi, adrenalina al circo

La Blasi non si è limitata ad assistere allo spettacolo dagli spalti ma ad un certo punto è stata chiamata in causa da un acrobata che l'ha utilizzata come cavia per uno spettacolo con una bicicletta. Ilary è stata fatta sdraiare a terra e, mentre era immobile, l'acrobata gli è saltato sopra con la bici. Un numero adrenalinico che si è concluso con un grande applauso.