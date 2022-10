Clamoroso, Totti e Noemi insieme allo stadio: ecco dove

Ormai non si nascondono più. Dopo settimane di voci, foto rubate e incontri fugaci, Francesco Totti e Noemi Bocchi sono venuti allo scoperto. Prima sui social, dove lui ha pubblicato alcune storie in cui ha taggato la 34enne romana, e ora anche in pubblico. Dopo l'annuncio dalla separazione da Ilary Blasi, la coppia più chiacchierata dell'estate è stata avvistata sugli spalti dello stadio Luigi II, in Francia. Già la scorsa stagione i due erano stati avvistati insieme all'Olimpico per vedere la Roma ma stavolta hanno scelto una destinazione diversa e forse meno ostica. Le telecamere di Canal+ li hanno pizzicati mentre si godono Monaco-Clermont senza più nascondersi.