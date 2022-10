Misteriosa palla di fuoco nei cieli della Spagna. E non è la prima volta

In Spagna è il secondo evento in un mese

Al momento, l'Osservatorio ha spiegato che l'evento ha avuto origine a circa 93 chilometri di altitudine di fronte alla città di Cadice, lasciandosi alle spalle una "scia verde", che si muoveva verso il nord. Al momento, non escludono che il bolide possa aver prodotto meteoriti. Si tratta del secondo episodio registrato nel mese di ottobre. La mattina del 5 si era infatti verificato un evento simile. In quell'occasione, la roccia entrò nell'atmosfera intorno alle 21.00 ad una velocità di 69.000 chilometri all'ora. La scia fu vista in Andalusia (soprattutto a Cordoba, Malaga, Siviglia e Granada) ma anche in Estremadura.