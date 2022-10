Ricchi e Poveri, è morto Franco Gatti: aveva 80 anni

GENOVA - Franco Gatti dei Ricchi e Poveri è scomparso all'età di 80 anni. Il cantante aveva concluso la sua carriera musicale già da parecchi anni, allontanandosi per la prima volta dal gruppo dopo la morte del figlio Alessio nel 2013. In lutto il mondo della musica. "È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco", annunciano addolorati i Ricchi e Poveri. Dopo la clamorosa reunion del 2020, con presente tutto il quartetto formato anche da Angelo Sotgiu, Angela Brambati e Marina Occhiena , aveva lasciato nuovamente proprio quest'anno.

Franco Gatti, la carriera

Rimarrà nella storia della musica italiana insieme al gruppo formato negli Anni 60, con 22 milioni di copie vendute e canzoni indimenticabili come La prima cosa bella, Che sarà, Sarà perché ti amo, Come vorrei, Mamma Maria e Voulez vous danser. Con i Ricchi e Poveri ha partecipato a 12 Festival di Sanremo, trionfando nel 1985 con la canzone Se m'innamoro. L'ultima apparizione in tv lo scorso giugno, insieme alla moglie Stefania per parlare della tragedia familiare che li ha sconvolti, ovvero l’improvvisa morte del figlio Alessio nel 2013, a soli 23 anni.