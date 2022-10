Maxi Lopez e il forte commento social: stoccata a Wanda Nara?

La separazione mediatica tra Wanda Nara e Mauro Icardi non sta piacendo a Maxi Lopez. L'ex attaccante è piuttosto adirato per il modo in cui suoi tre figli - Valentino, Benedicto e Constantino - sono stati messi in mezzo. Il primogenito, rimasto in Turchia con Maurito, è arrabbiato con la madre e ha tagliato i ponti con lei. L'ultimo commento social di Maxi sembra proprio una frecciata all'ex moglie. Lopez ha commentato una foto del pancino che cresce della fidanzata Daniela Christiansson, dalla quale aspetta il quarto erede. "Che niente e nessuno rovinino questo bellissimo momento insieme", ha evidenziato l'ex calciatore.