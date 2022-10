Maxi Lopez furioso con Wanda Nara: "Su Icardi ha detto che..."

La guerra mediatica tra Wanda Nara e Mauro Icardi non sta piacendo a Maxi Lopez. L'ex attaccante è piuttosto adirato per il modo in cui suoi tre figli - Valentino, Benedicto e Constantino - sono stati messi in mezzo. Dopo i gossip su una tresca amorosa tra Wanda e il rapper 22enne L-Gante il primogenito di Maxi è corso su Instagram e ha condiviso una storia in cui dà praticamente del pagliaccio al cantante. In una diretta, invece, Maurito ha affermato che tutti i figli della Nara sono arrabbiati per il comportamento della madre, che al momento si trova in Argentina per impegni di lavoro.