Maxi Lopez è il nuovo proprietario del Birmingham City

Birmingham City, dalla Premier al rischio fallimento

L’ufficializzazione arriva al termine di diversi mesi di voci e trattative e a poche ore dalla scadenza per la vendita dei Blues. Il club, protagonista per alcune stagioni in Premier League a inizio millennio, stava infatti attraversando una grave crisi societaria che nelle ultime stagioni ha avuto ripercussioni anche sull’andamento della squadra che nello scorso campionato ha lottato per non retrocedere in First Division.

Maxi Lopez e una carriera a forti tinte italiane

Attraverso la propria società di investimento, quindi, Maxi López, è diventato il primo proprietario di nazionalità argentina di un club inglese. Classe ’84 Lopez ha giocato in Italia tra il 2010 e il 2020, eccetto una breve parentesi al Vasco da Gama tra il 2018 e il 2019 e ha chiuso la carriera disputando le ultime due stagioni in B con il Crotone e in Serie C con la Sambenedettese.