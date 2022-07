Chi è Bremer: quella scalata tutta campo, casa e chiesa

TORINO - Il migliore difensore dell’ultima serie A cambia squadra, ma forse non città. E queste sarebbe già una prima, grande sorpresa perché sembrava tutto apparecchiato per il passaggio all’Inter e invece è arrivato l’affondo della Juve. Andasse in porto il sorpasso dei bianconeri, la sua casa sarebbe ancora Torino, ma sull’altra sponda del Po, come altri hanno fatto in passato. Dal primo in assoluto, Guglielmo Gabetto, nel 1941 passato al Grande Torino, fino ai più recenti Pessotto, Ogbonna, Immobile, Quagliarella, Mandragora e Pjaca. Adesso potrebbe toccare a Gleison Bremer, gigante brasiliano classe ’97, scoperto quattro anni fa nell’Atletico Mineiro dall’allora direttore sportivo granata, Gianluca Petrachi, per 5 milioni e sconosciuto ai più. Gli scettici, però, sono stati progressivamente messi a tacere dal centrale cresciuto nel Desportivo Brasil e poi passato al San Paolo, prima di rivelarsi agli osservatori granata con la maglia dell’Atletico Mineiro. E i colori bianconeri del club di Belo Horizonte evidentemente erano nel suo destino. La sua esperienza italiana inizia con poche apparizioni e con i dubbi di cui sopra sul suo conto. La prima svolta arriva nel 2019/20, con Walter Mazzarri che lo lancia tra i titolari. Bremer non mollerà più il posto al centro della difesa granata, tanto che tutti i successivi tecnici del Toro puntano su di lui. Con Ivan Juric arriva il salto in alto definitivo che lo proietta tra i migliori centrali della serie A e d’Europa.