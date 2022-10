Britney Spears, il nudo integrale senza censura sconvolge i fan

Nasce "l'atto legislativo della pu**y"!

La Spears non usa mezzi termini per attirare l'attenzione dei suoi sconfinati follower, 56 milioni solo su Twitter e oltre 41 milioni su Instagram, e annuncia "candidamente": "I have a premiere for a movie this week “THE LEGISLATIVE ACT OF MY PU**Y“ !!!!. La reazione è virale e i numeri dei nuovi adepti saranno tutti da contare....