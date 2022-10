Osvaldo e Gianinna Maradona si sono separati: l'annuncio sui social

Dani Osvaldo e Gianinna Maradona si sono lasciati. A farlo sapere l'ex calciatore di Roma e Fiorentina dopo le ultime voci di crisi. "Prima che inventino mille storie la farò breve. Gianinna ed io non stiamo più insieme. Niente più da chiarire", ha scritto l'ex attaccante. Non è la prima volta che i due si mollano: già lo scorso gennaio si erano detti addio per poi riprovarci in primavera e annunciare addirittura le nozze. Per ora nessuna dichiarazione è arrivata da parte della figlia di Diego Armando Maradona, in passato legata a Sergio Aguero.