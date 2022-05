Dani Osvaldo e Gianinna Maradona si sposano? Il gossip sulla data

Daniel Osvaldo e Gianinna Maradona si sposeranno tra qualche giorno. A confermare la lieta notizia sarebbe stata Elena Braccini , ex compagna e padre delle due figlie delle figlie dell'ex calciatore, Victoria e Maria Helena. Pia Shaw ha fornito ulteriori dettagli sulla cerimonia di nozze. " Si sposano tra quattro giorni esatti " ha detto Pia, per poi aggiungere che "Me lo ha detto una delle ex con cui Daniel ha un figlio".

La data delle nozze

Poi si è passato all'audio in cui Ana Oertlinger, madre di Gianluca, frutto di una precedente relazione del cantante, fornisce ulteriori indicazioni: "Riguardo al matrimonio non ho molte informazioni perché a mio figlio non è mai stato detto, ma me lo ha detto la persona che lo ha reso pubblico". Quindi ha aggiunto: "So che la data è il 10 maggio 2022".