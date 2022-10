Wanda Nara conferma il tradimento di un anno fa: "Icardi ha fatto sesso con China"

Mauro Icardi e China Suarez hanno fatto sesso un anno fa: così Wanda Nara è stata tradita. Dopo aver parlato solo di un flirt platonico tra l'ex attaccante dell'Inter e l'attrice ora viene a galla un'altra verità. Wanda, che di recente ha chiesto la separazione da Icardi, ha inviato un messaggio al giornalista Angel de Brito nel quale ha raccontato per filo e per segno cosa è accaduto tra l'ormai ex marito e China, che non ha esistato a definire pubblicamente una "Tr**a".