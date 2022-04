Wanda Nara svergogna China Suarez: pubblicata la chat con Icardi!

Wanda Nara non ci sta più e alle nuove voci su un presunto nuovo approccio di China Suarez nei confronti del marito decide di rispondere colpo su colpo. Come svelato negli ultimi giorni, l'attrice argentina aveva scritto un nuovo messaggio a Mauro Icardi, chiedendogli di incontrarsi a Parigi. Tutto mentre la showgirl era volata in Argentina per alcuni eventi promozionali del suo brand, lasciando l'attaccante del Psg tutto solo in Francia. La fuga di notizie ha indispettito Wanda, che ha scelto Instagram per svergognare la rivale, pubblicando la chat con Icardi e dimostrando di essere già stata a conoscenza del nuovo tentativo di approccio.