Memo Remigi, Caterina Collovati: "Umiliata una persona perbene"

Nella vicenda che vede protagonisti Memo Remigi e Jessica Morlacchi si alza una voce fuori dal coro, quella di Caterina Collovati. La giornalista ha deciso di prendere le difese del cantante che è stato cacciato dal programma tv Oggi è un altro giorno e dalla Rai per aver palpeggiato il sedere della giovane collega. “Memo Remigi, classe 1938, signore gentile, d'altri tempi, cantante e compositore di testi che hanno fatto innamorare migliaia di coppie. Da qualche giorno è nel mirino delle critiche, perché reo in diretta tv di aver toccato il lato B di tale Jessica Morlacchi, cantante, sua collega nel programma di Rai 1 ‘Oggi è un altro giorno'. - ha scritto la Collovati su Facebook - Mi rifiuto di vedere del torbido in quella mano rugosa, che dopo aver cinto la vita della collega per la posa imposta dalla scena, cade avvizzita lungo il fianco della cantante".