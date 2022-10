Il padre di Belen è stato ricoverato in ospedale

Un Halloween poco sereno per la famiglia di Belen Rodriguez. Il padre della soubrette argentina, Gustavo, è stato ricoverato in ospedale: a farlo sapere la moglie Veronica Cozzani. "Halloween in ospedale! Rimettiti presto Gus!", ha scritto l'insegnante in pensione. Nessun dettaglio è stato fornito a riguardo ma non è la prima volta che l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi deve fare i conti con problemi di salute. Lo scorso giugno il 62enne è stato infatti operato al colon. Gustavo è molto legato a Belen ma pure agli altri due figli, Jeremias e Cecilia.