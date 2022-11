Totti-Antonella Fiordelisi: l'amico Alex Nuccetelli risponde agli avvocati

Sta facendo discutere molto il presunto messaggio che Francesco Totti avrebbe inviato ad Antonella Fiordelisi su Instagram. L'ex calciatore, tramite l'amico Alex Nuccetelli, ha smentito tutto ma la concorrente del Grande Fratello Vip ha messo in mezzo gli avvocati chiedendo l'autorizzazione a pubblicare lo screenshot della chat. Il team di legali ha inoltre minacciato di querelare il Pupone e l'ex marito di Antonella Mosetti. “Prima di tutto dico che io non devo giustificarmi di nulla. Francesco mi ha garantito che non conosce questa persona, non sapeva nemmeno della sua esistenza. Lui non sa usare bene i social e mi ha detto che spesso si trova like e lui manda un saluto o un messaggio ma mi ha giurato di non conoscere Antonella", ha replicato il pr romano. Ma non è finita qui...