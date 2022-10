Chi è Antonella Fiordelisi, concorrente GF VIP: età, peso, altezza

Antonella Fiordelisi sta partecipando come concorrente al Grande Fratello Vip 7 , è una donna molto impegnata tra sport, moda e televisione. In base alle sue dichiarazioni vive in rapporto sereno con la famiglia, ha anche un fratellastro ed è molto chiacchierata nell'ambito della cronaca rosa. Scopriamo tutto su di lei.

Antonella Fiordelisi: età, peso, altezza, provenienza

Età: 24 anni

Provenienza: Salerno

Altezza: 178 cm

Peso: 61 kg

Segno Zodiacale: Pesci

Data di nascita: 14 marzo 1998

Professione: Schermitrice professionista Under 20 e Influencer

Tatuaggi: una spada dietro la spalla, un serpente intorno al braccio, un cuore sul polso destro, delle rondini sul polso sinistro.

Profilo Instagram: @antonellafiordelisi

Antonella Fiordelisi: carriera

Sin da piccola Antonella è amante della scherma e tutt'oggi pratica questo sport nella squadra Nedi Nadi in Serie A2, parte della nazionale italiana Under 20 spada. Parallelamente allo sport, Antonella ha continuato a studiare ottenendo a fine 2019 la Laurea in Scienze Politiche all'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli. Da diversi anni esercita anche la professione di Influencer, promuovendo diversi capi di moda e partecipando a campagne pubblicitarie. Nel 2017 partecipa al reality Temptation Island come "tentatrice" debuttando sul grande schermo. Oggi, nel 2022, partecipa alla settima edizione del Grande Fratello VIP.

Antonella Fiordelisi: fidanzato e vita privata

Antonella è stata fidanzata dal 2019 con Francesco Chiofalo, ma la loro relazione non è stata esente da Gossip e rumors: uno dei fatti più in evidenza riguarda Antonella che su Instagram dichiara in lacrime di esser stata tradita. Si è poi scoperto che Francesco stava frequentando parallelamente Aurora Ciorbi. Antonella e Francesco si sono lasciati nel 2021 definitivamente. Dopo una breve storia con Carlos Corona ed una serie di vicende di cronaca rosa come quelle relative al calciatore della Juventus Higuain, oggi Antonella si dichiara single.

Foto di Antonella Fiordelisi