Wanda Nara balla, mentre Icardi in Turchia fa quello che sa fare meglio

ISTANBUL (Turchia) - Verrebbe da definirlo il classico "botta e risposta" calcistico, ma c'è di più ancora nella serata vissuta da protagonisti, in ambiti diversi, da Wanda Nara e Mauro Icardi . Mentre la showgirl argentina, ospite di Rai Uno, si esibisce nel programma "Ballando con le Stelle", l'attaccante ex di Inter e Psg trascina il Galatasaray al successo nel derby del Bosforo.

Doppietta di Maurito, ma a Wanda basta un ballo

Serata da protagonista per Mauro Icardi e finalmente sul campo: l'argentino firma la doppietta che decide il derby del Bosforo tra Galatasaray e Besiktas per 2-1 e che vale il secondo posto in classifica a -2 dalla capolista Fenerbahce. Contemporaneamente, sulla tv di Stato italiana, torna protagonista Wanda Nara, che al netto delle polemiche si esibisce da ballerina, mostrando tutte le sue doti.