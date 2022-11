Wanda Nara stasera a Ballando con le Stelle: è già polemica con Selvaggia Lucarelli!

ROMA - C'è grande attesa per la puntata di 'Ballando con le Stelle 2022' in onda questa sera su Rai Uno. Wanda Nara ritorna nella tv italiana dopo due anni - nel 2020 partecipò come opinionista al Grande Fratello Vip - chiamata da Milly Carlucci come ballerina per una notte. Un ritorno in tv per la showgirl argentina che rubato l'attenzione del web e di Selvaggia Lucarelli con la sua visita a Roma. Prima di scendere in pista Wanda Nara si è infatti concessa qualche ora da turista nella Capitale, in compagnia delle figlie Francesca e Isabella. La 36enne di Buenos Aires ha pubblicato su Instagram diverse foto di queste giornate nella Capitale italiana tra monumenti, passeggiate e gelati. C'è però un'immagine che ha acceso infuocate polemiche.