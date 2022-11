Il post di Wanda per Icardi durante Basaksehir-Galatasaray

Altro indizio sul ricongiungimento tra Wanda Nara e Mauro Icardi, tornati insieme dopo una crisi vissuta sotto i riflettori: in coda ad un'intensa storia di Instagram, tra il suo lavoro da modella per diversi marchi e il suo ruolo da mamma della numerosa prole, la show girl argentina festeggia in "tempo reale" il gol dell'ex attaccante di Inter e Psg, pubblicando il video della marcatura e dell'esultanza.