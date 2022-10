Jovic trascina la Fiorentina: doppietta all'Istanbul Basaksehir

FIRENZE - Il 4-3 all'ultimo secondo incassato contro l'Inter poteva avere effetti tremendi, invece la Fiorentina reagisce e si aggrappa al suo bomber ritrovato, Luka Jovic, che con una doppietta ribalta l'iniziale vantaggio dell'Istanbul Basaksehir e regala alla Viola il successo per 2-1 in Conference League. Al 14' i turchi passano con Aleksic, innescato direttamente dal portiere con un lungo lancio sul quale difesa e Gollini si fanno sorprendere. Al 26' Jovic pareggia su invito rasoterra di Kouamé e al 61' si ripete da vero rapace: Saponara scucchiaia per Kouamé, riflesso del portiere, ma sulla ribattuta l'ex Real Madrid è letale e preciso di testa. Esulta Italiano che ora raggiunge in testa alla classifica proprio il Basaksehir a 10 punti (scontri diretti però ancora in favore dei turchi, 3-0 all'andata) a una giornata dalla fine del girone.