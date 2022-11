Wanda Nara provoca con un video piccante: Icardi non sta a guardare…

Wanda Nara e Mauro Icardi, si parla sempre di loro. Interviste, scatti provocanti e post social, la storia d'amore - ultimamente fatta di tira e molla - si arricchisce ogni volta di un capitolo nuovo. L'ultimo arriva - tanto per cambiare - dal web, precisamente dall'ultimo video pubblicato dall'argentina su Instagram: "Ei, come va?", chiede Wanda mentre si mostra sexy in costume (è volata alle Maldive con Icardi). Pronto arriva il commento di Mauro: "A me molto bene e a te? Ogni giorno sempre più bella".