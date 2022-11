"Emma, un figlio senza uomo? Prova con un cavallo", lei replica furiosa

Haters in azione contro Emma Marrone. La cantante salentina è stata criticata da qualcuno per le ultime dichiarazioni rilasciate a Vanity Fair: "Perché in Italia puoi fare figli solo con un uomo? Viviamo in un Paese in cui una donna per avere un figlio da sola deve andare all’estero perché la fecondazione assistita non è prevista. Non puoi andare dal tuo ginecologo a chiedere il seme di un donatore perché vuoi un figlio. Nemmeno quando hai quarant’anni e sai benissimo che l’amore della tua vita non lo troverai presto". Qualcuno ha così commentato: "Prova con un cavallo" e la replica dell'artista non si è fatta attendere...