"Con Icardi non ho mai avuto niente a che fare", sono le parole di L-Gante riportate da "Ciudad", magazine argentino, circa un possibile incontro per un caffè con l'ormai ex marito di Wanda Nara, che continua a far parlare di sé e delle sue vicende private. Alla domanda sulla possibilità di condividere una chiacchierata con l'attaccante del Galatasaray, il rapper non ha esitato a rispondere: "Per me sarebbe un piacere, è una stella del calcio".