Zaccagni, Chiara Nasti sbotta: "Perché pubblico le foto di mio figlio"

La futura moglie di Mattia Zaccagni, Chiara Nasti , continua ad essere una delle influencer più criticate. Dopo le discusse dichiarazioni sulla gravidanza la 24enne napoletana è ora presa di mira per le numerose foto del figlio Thiago che pubblica su Instagram. Ogni giorno la Nasti condivide sul suo account un'immagine del bambino, nato lo scorso novembre. Una pratica molto comune nell'epoca digitale, tra mamme Vip e non. Peccato però che Chiara, solo qualche tempo fa, abbia assicurato che mai nessuno avrebbe visto il volto del suo primogenito...

Polemica sulle foto del figlio di Chiara Nasti

"Io ero rimasta a "mio figlio non lo vedrete mai", ha scritto divertita una follower sotto l'ultima foto di Thiago Zaccagni. Chiara Nasti ha deciso di rispondere e spiegare, senza troppi peli sulla lingua, il suo punto di vista: "Se non pubblicavo il mio bambino mi ritrovavo le persone come te sotto casa che pur di vederlo mi perseguitavano ah ah ah. Siete ossessionate! Questa mia risposta "mio figlio non lo vedrete mai" l'ho scritta sotto una mia foto, pensa quanto mi stalkeri".