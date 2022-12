Shevchenko, il racconto shock sul drone russo: ha rischiato grosso in Ucraina

Grosso spavento per Andriy Shevchenko. L'ex attaccante di Milan e Chelsea è tornato in Ucraina per incontrare il Presidente Zelensky. A Kiev, però, ha rischiato parecchio a causa di una forte esplosione causata da un drone russo che ha colpito la capitale. "C'è stata una forte esplosione, ero abbastanza vicino da sentirla in modo molto forte - ha spiegato a Sky Sport - Se vado in una zona di guerra so che potrebbe succedere". Poi si è complimentato con i suoi connazionali: "Lo spirito degli ucraini è incredibile, anche in una situazione così difficile. Le persone collaborano. Penso che ci sia una grande forza in Ucraina, una mente indistruttibile. Non abbiamo altra scelta". E ancora: "Stiamo lottando per la nostra terra, per il nostro futuro e questo è davvero un popolo unito".