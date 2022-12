"Chiara Nasti, ora che sei salita di peso...": Lady Zaccagni zittisce l'hater

Chiara Nasti resta una delle influencer più criticate sui social network. Di recente un'utente ha commentato con sarcasmo il fisico post parto della compagna di Mattia Zaccagni. Lo scorso novembre è infatti nato il piccolo Thiago , il primo figlio della coppia. "Ora che sei salita di peso non sfotti più le donne vero? Mi piace quando il karma fa il suo dovere", ha scritto l'hater. La replica della 24enne napoletana non si è fatta attendere...

Chiara Nasti e il fisico post parto

Come sempre Chiara Nasti ha risposto a tono alle critiche: "Non ricordo di aver mai sfottuto le donne in sovrappeso, ma se pensi che io lo sia, ti consiglio svariate sedute dallo psicologo perché Instagram ti ha distorto il cervello". L'ex fidanzata di Nicolò Zaniolo ha confidato di voler allargare presto la famiglia, magari con una bambina. Prima, però, il matrimonio con Zaccagni, che sarà celebrato nel 2023.