Chiara Nasti, vita da mamma: “Pensavo fosse più facile”

ROMA - Chiara Nasti e la nuova vita da mamma, come procede? É la stessa modella e influencer, compagna del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, a raccontare le sue giornate tra biberon e pannolini. Sui social lo sfogo mentre risponde a qualche domanda dei fan: “Pensavo fosse più semplice occuparsi di un figlio. Mi occupo al 100% di lui e allattare mi stanca un casino. Se c’è mia madre, riesco a far qualcosa, ma quando sei sola con un bimbo così piccolo non si può davvero fare nulla… devi solo occuparti di lui”. La Nasti con Zaccagni sono diventati genitori lo scorso 16 novembre dando alla luce Thiago. Le prime settimane da mamma non sono affatto facili. L’esterno biancoceleste invece, al momento è partito per il ritiro in Turchia e resterà fuori casa per 5 giorni. Dunque nessun aiuto dal papà, ma da domenica prossima sarà di nuovo a casa per aiutare la sua compagna nella complicata vita da genitori.